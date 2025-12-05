برنامه میز اقتصاد شبکه خبر امروز به موضوع چالش ها، فرصت و ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه برون خواهد پرداخت.

منطقه آزاد اینچه برون روی «میز اقتصاد»؛ بررسی چالش‌ها و فرصت‌های هاب ترانزیتی و اقتصادی منطقه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در هفته ایران جان در معاونت خبر صدا و سیمای گلستان در قالب ۱۳ برنامه گفت‌و‌گو محور به بررسی مهمترین چالش‌های استان پرداخته می‌شود.

ویژه برنامه اینچه برون امروز از ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه به صورت زنده از شبکه خبر پخش خواهد شد.

موضوعاتی مانند خلیج گرگان، چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در گلستان، صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری، محصولات راهبردی کشاورزی، تنش آبی و ریزگرد از جمله محور‌هایی خواهد بود که این ایام در قالب برنامه‌های گفت‌و‌گو مورد توجه قرار خواهد گرفت.