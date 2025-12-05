پخش زنده
امروز: -
مرحله دوم رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ (شهید مهدی ربانی) همزمان با سراسر استان با حضور ۴ گردان از بسیجیان در تکاب اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرحله دوم رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ (شهید مهدی ربانی) همزمان با سراسر استان با حضور ۴ گردان از بسیجیان در تکاب اجرا شد.
سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: دومین روز رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ همزمان با سراسر استان با رمز یا فاطمه الزهرا (ی) و با حضور ۴ گردان بسیجی در تکاب اجرا شد.
سرهنگ کرامتی افزود: تقویت انسجام نیروهای بسیجی، حفظ ثبات و امنیت داخلی و بالا بردن توان و اقتدار بسیج و تقویت روحیه آمادگی نیروهای بسیجی از اهداف برگزاری این رزمایش سراسری در این شهرستان است.
وی گفت: در دومین روز رزمایش بانوان بسیجی گردان کوثر تکاب با تمرین عملیات امداد رسانی به مصدومان، اطفاء حریق و پشتیبانی توان دفاعی خود را محک نمودند.
در این رزمایش ۳گردان بیت المقدس و یک گردان کوثر بسیجی شهرستان تمرینات رزم در میدان، مقابله با حوادث و رخدادهای احتمالی، مقابله با نا آرامیهای داخلی، امداد و نجات و اطفاء حریق و محک توان و اقتدار خود در مواجهه با جبهههای مختلف را تمرین کردند.