شهردار یزد از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری و سازمان ملی بهره‌وری ایران در حوزه‌های انرژی، آب و مدیریت پسماند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی گفت: با امضای این تفاهم‌نامه، یزد به عنوان شهر پایلوت بهره‌وری در موضوعات مختلفی نظیر انرژی ومدیریت پسماند که جزو وظایف شهرداری‌ها است، معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بهره‌وری آب و منابع آبی به عنوان یکی از مشکلات جدی کشور در این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: همچنین در حوزه برقی‌سازی که یکی از برنامه‌های جدی شهرداری یزد است، راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی، تبدیل چراغ‌های پرمصرف در معابر شهری و بوستان‌ها به چراغ‌های کم مصرف ال‌ای دی و همچنین برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها، خودرو‌های شهری و حمل و نقل عمومی تمهیدات خوبی اندیشیده شده است.

شهردار یزد، مدیریت پسماند را یکی دیگر از موارد این تفاهم‌نامه برشمرد و تصریح کرد: شهر یزد در چند سال گذشته اقدامات موثری در راستای مدیریت پسماند و بهره‌وری حداکثری از پسماند‌های شهری انجام داده است. ضمن این که مباحث خوبی برای گام برداشتن در مسیر کاهش تولید پسماند، حرکت به سمت شهری با پسماند صفر، بازیافت، تبدیل و استفاده بهینه از پسماند نیز در این تفاهم نامه آمده است.

محی الدینی با اشاره به این که یزد به عنوان اولین شهر کشور در حال تدوین سند بهره وری است، اظهار داشت: ان شاء الله این سند تا یکی دو ماه آینده به نتیجه می‌رسد و عملیات اجرایی مدون بر اساس آن آغاز خواهد شد و یزد که همیشه در حوزه بهره‌وری در کشور زبانزد بوده است، بار دیگر به عنوان اولین شهر بهره‌ور ایران لقب بگیرد.