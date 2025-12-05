پخش زنده
برنامه روز جهانی خاک با حضور اعضای کارگروه، کشاورزان و دوستداران محیطزیست در شهرستان میاندوآب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از برگزاری برنامه روز جهانی خاک با حضور اعضای کارگروه، کشاورزان و دوستداران محیطزیست در شهرستان میاندوآب خبر داد.
موسی جسور گفت: مراسم روز جهانی خاک با سخنرانی دکتر تیموری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب برگزار گردید و پس از آن پاکسازی یکی از ورودیهای شهر با مشارکت شهرداری، اعضای کارگروه و دوستداران محیطزیست انجام گرفت.
جسور افزود: در دنیای امروز که مشکلات زیست محیطی به یکی از چالشهای مهم جهانی تبدیل شده، حفاظت از منابع طبیعی و به ویژه خاک به عنوان یکی از ارکان اصلی حیات انسانها و اکوسیستمها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی تاکید کرد: خاک، به عنوان منبع حیات، نقش اساسی در کشاورزی، تولید غذا، حفظ تنوع زیستی و مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا میکند. در این راستا، تلاشهای شبانهروزی بسیاری از افراد، سازمانها و نهادها در راستای حفاظت و بهبود وضعیت خاک قابل تقدیر و ستایش است.