قاچاق و عرضه قطعات یدکی تقلبی علاوه برخطرات جبران ناپذیر، بلای جان رانندگان ایرانی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ این قطعات که اغلب با ظاهری مشابه محصولات اصلی، اما با کیفیتی بسیار پایین و بدون رعایت استاندارد‌های ایمنی ضروری تولید می‌شود، میتواند در لحظات حساس رانندگی از کار بیفتد و منجر به فاجعه‌ای برای رانندگان شود.

طبق بررسی‌های میدانی، بخش قابل توجهی از بازار قطعات خودرو در تسخیر کالا‌های غیراصلی و تقلبی قرار گرفته است. این پدیده نه تنها اعتماد مصرف کننده را به طور جدی خدشه دار می‌کند، بلکه ضرر‌های مالی کلانی را به صاحبان خودرو‌ها تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان قطعات اصلی نیز با کاهش فروش و آسیب دیدن اعتبار برند خود مواجه شده‌اند که این امر به طور مستقیم بر صنعت و اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد.

مقابله با این چالش بزرگ، عزم ملی و همکاری نهاد‌های نظارتی، نیروی انتظامی، اصناف مرتبط و همچنین آگاهی فعال مصرفکنندگان را می‌طلبد.

ضروری است با اجرای طرح‌های نظارتی سخت گیرانه، برچسب گذاری و رهگیری قطعات، و معرفی مراکز معتبر فروش، زمینه برای فعالیت این بازار زیرزمینی تضعیف شود.

آگاهی رسانی عمومی درباره نحوه شناسایی قطعات تقلبی و تشویق به خرید از نمایندگی‌های مجاز، آخرین حلقه و شاید موثرترین سلاح در این مبارزه باشد.