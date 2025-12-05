پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با تأکید بر اجرای دقیق قوانین شکار و صید گفت: عرضه و فروش پرندگان وحشی در بازارهای استان ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رامین زراعتی افزود: با توجه به ممنوعیت شکار در فصل جاری و ضرورت صیانت از گونههای جانوری، هرگونه عرضه، خرید و فروش پرندگان وحشی در بازارها و مراکز داد و ستد گیلان اکیداً ممنوع است.
وی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست به صورت مستمر و شبانهروزی بازارها و مراکز عرضه را پایش و کنترل میکنند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان افزود: مشارکت و همکاری مردم در جلوگیری از خرید و فروش پرندگان وحشی، گامی مؤثر در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب به گونههای ارزشمند جانوری است.