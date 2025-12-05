مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر گفت: با پایان عملیات جست‌و‌جو و آواربرداری در حادثه انفجار یک واحد مسکونی در شهر بوشهر، پیکر یک مفقودی پیدا شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، احسان ایزدپناه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: گروه‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر پس از ساعت‌ها تلاش مستمر موفق شدند پیکر آخرین فرد مفقود در حادثه انفجار یکی از واحد‌های مسکونی در شهر بوشهر را پیدا کنند.

وی یادآور شد: این حادثه که روز پنج‌شنبه ۱۳ آذر بر اثر انفجار در یک منزل مسکونی رخ داد که یک کشته و هشت مصدوم برجای گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر گفت: عملیات امدادرسانی و آواربرداری از لحظات نخست وقوع حادثه آغاز شد و تا بامداد امروز ۱۴ آذر ادامه داشت.