پخش زنده
امروز: -
۱۴ آذرماه، روز جهانی خاک، فرصتی است تا بار دیگر بر اهمیت یکی از حیاتیترین منابع زیستی تأکیدشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی به مناسبت ۱۴ آذر، روز جهانی خاک پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است:
۱۴ آذرماه، روز جهانی خاک، فرصتی است تا بار دیگر بر اهمیت یکی از حیاتیترین منابع زیستی تأکید کنیم؛ منبعی که زیربنای امنیت غذایی، سلامت شهرها و پایداری اکوسیستمهاست.
شعار امسال «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» یادآور این حقیقت است که کیفیت زندگی انسانها، ارتباط مستقیمی با سلامت خاک دارد و هرگونه تخریب یا آلایندگی آن، در نهایت به تهدید سلامت جامعه و آینده توسعه شهری منجر خواهد شد.
در استان آذربایجانغربی، وجود تنوع اقلیمی، اراضی حاصلخیز و گستره وسیع فعالیتهای کشاورزی، اهمیت حفاظت از خاک را دوچندان کرده است.
در سالهای اخیر، چالشهایی همچون فرسایش خاک، تغییر کاربری اراضی، چرای بیرویه، مدیریت نامناسب پسماندها و افزایش فشارهای انسانی بر منابع طبیعی، وضعیت خاکهای استان را آسیبپذیر کرده است و این شرایط نیازمند برنامهریزی دقیق، همکاری بینبخشی و اجرای اقدامات پیشگیرانه است.
حفاظت از خاک تنها وظیفه یک نهاد نیست؛ بلکه مسئولیتی مشترک میان دستگاههای اجرایی، شهرداریها، بخش کشاورزی، صنایع، جوامع محلی و هر فردی است که در این سرزمین زندگی میکند.
ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، بر اساس رسالت قانونی خود، با جدیت برنامههای پایش، کنترل آلایندهها، مدیریت مخاطرات زیستمحیطی، آموزش و فرهنگسازی را دنبال کرده و بر ضرورت اجرای طرحهای صیانتی در سطح استان تأکید دارد.
امید است با افزایش آگاهی عمومی، بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و نهادهای علمی، و تقویت همکاریهای بینسازمانی، بتوانیم خاکهای سالمی برای نسل امروز و فردا حفظ کنیم و شهرهای سالم و پایدار بسازیم. روز جهانی خاک، یادآور این پیام است که «حفاظت از خاک، حفاظت از زندگی است.»