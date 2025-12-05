پخش زنده
به منظور قطع زنجیره آنفلوآنزا، مدارس و دانشگاهها وموسسات آموزشی سراسر استان تا دوشنبه غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: باتوجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و نیز تداوم شرایط پایداری جو و افزایش غلظت آلایندهها، کارگروه شرایط اضطرار با حضور اعضا برگزار و به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا در روزهای شنبه تا دوشنبه پانزدهم و تا هفدهم آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش دولتی و غیر انتفاعی و …. دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به صورت غیرحضوری خواهد بود؛ همچنین مراکز فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات در این روز تعطیل خواهد بود.
منصور شیشه فروش ادامه داد: مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی هم در این روزها در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردار نیز میتوانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: طرح زوج و فرد تردد خودروها طبق روال قبل از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ساعت ۱۶ تا ۲۱ در شهر اصفهان اجرایی میشود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند کرد.
شیشه فروش افزود: در جلسه مقرر شد صنایع، واحدهای کارگاهی، معدنی و تولید آجر آلاینده با نظارت اداره محیط زیست و اداره صنایع در ایام اضطرار با اعمال محدودیت فعالیت در جهت کاهش انتشار آلایندهها اقدام کنند.
وی افزود: با انجام پایشهای زیست محیطی تعداد ۲۷۵ واحد آلاینده اخطار دریافت و با ۸۰ واحد آلاینده متخلف مطابق با قانون توسط اداره محیط زیست برخورد شده است.
شیشه فروش از عموم جامعه خواست با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، کاهش حضور در مراکز تجمع وحلقههای ترافیکی، شست و شوی دست، استفاده از ماسک توسط بیماران و رعایت اصول خود حفاظتی مطابق با شیوهنامههای بهداشت فردی ابلاغی از سوی مرکز بهداشت با هدف پیشگیری از بیماری آنفلوانزا همکاری کنند.