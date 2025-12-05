رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: افتتاح سالن ورزشی شهید رئیسی، نماد تلاش مشترک ملت و مسئولان برای بهبود آینده جوانان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مراسم افتتاح سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه (ع)، گفت: اگر همت و پیگیری مسئولان و مردم استان نبود، این طرح به سرانجام نمی‌رسید. به عنوان یک هم‌استانی از تمام عزیزانی که با ساخت این سالن فرصت مهمی برای جوانان فراهم کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

قالیباف با اشاره به نامگذاری این مجموعه به نام شهید رئیسی گفت: این سالن به نام شهیدی مزین شده که جهادگرانه برای اعتلای کشور تلاش می‌کرد و امروز این مجموعه یادآور همان روحیه ایثار و تلاش است.

رئیس مجلس با تأکید بر نقش بی‌بدیل ورزش در جامعه گفت: ورزش پس از دین، اجتماعی‌ترین پدیده در جامعه بشری است؛ پدیده‌ای که مربوط به سن، قوم، مذهب یا طبقه خاصی نیست و همه اقشار را در خود جای می‌دهد.

قالیباف افزود: ورزش در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی اثرگذار و بستر‌ساز است. ورزش هم هنجار می‌سازد و هم جلوی ناهنجاری‌ها را می‌گیرد. در دیپلماسی و روابط عمومی نیز نقشی بی‌نظیر دارد و با کمترین هزینه، بیشترین اثرگذاری را ایجاد می‌کند.

ورزش راهی برای حفظ انسجام اجتماعی

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پس از دوران سخت جنگ دوازده روزه، دغدغه ما حفظ انسجام اجتماعی بود و دیدیم که ورزش چگونه سریع‌ترین ابزار ایجاد این انسجام شد.

قالیباف با اشاره به ارزش‌های ذاتی ورزش گفت: ورزش اوج هیجان، امید، تلاش و پشتکار است. در هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، ورزش کمترین هزینه را دارد، اما بیشترین منفعت را در ابعاد مختلف برای جامعه ایجاد می‌کند.

او تأکید کرد: اگر جامعه منسجم می‌خواهیم، باید به ورزش تکیه کنیم. ورزش مردمی است و ما مسئولان نباید مانع آن باشیم؛ بلکه باید تسهیل‌گر واقعی باشیم.

ورزش یکی از مهمترین عوامل ایجاد عزت ملی

قالیباف ورزش را یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد غرور ملی دانست و افزود: امروز عزت و آبروی ملی در بسیاری از عرصه‌ها با ورزش تأمین می‌شود. افتخارآفرینی‌های ورزشکاران ما نشان می‌دهد که صرف هزینه در حوزه ورزش، سرمایه‌گذاری برای هویت و آینده کشور است.

رئیس مجلس با اشاره به جایگاه بانوان در ورزش کشور گفت: با نزدیک شدن به میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، باید تأکید کنم که حضور بانوان در عرصه ورزش، امروز یکی از موفق‌ترین تجربه‌های ماست. با وجود برخی دوگانگی‌ها یا سوء رفتارها، دیدیم که بانوان ایران با تدبیر و برنامه‌ریزی وارد عرصه‌های مختلف شدند، رقابت کردند و افتخار آفریدند.

قالیباف افزود: جنسیت نباید مانع حضور بانوان در ورزشگاه یا میدان ورزشی باشد. ورزش بهترین ابزار برای نهادینه‌سازی ارزش‌های فرهنگی و اسلامی است.