پلمب دو واحد دندانپزشکی غیرمجاز در لرستان
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب دو واحد دندانپزشکی غیر مجاز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرگرد نصیر کوهزادی گفت:در اجرای طرح های کنترل و گشتهای تلفیقی اداره نظارت بر اماکن عمومی و تعزیرات حکومتی، دو مرکز دندانپزشکی بدون مجوز قانونی در استان شناسایی و پلمب شدند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان افزود: پس از بررسیهای نظارتی مشخص شد متصدیان این مراکز بدون مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح بوده و فعالیت آنان تهدیدی برای سلامت عمومی شهروندان محسوب میشد.
وی تأکید کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز درمانی از اولویتهای نظارتی پلیس است و این اقدامات بهصورت مستمر ادامه خواهد دارد.
سرگرد کوهزادی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت مراکز بدون مجوز، موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.