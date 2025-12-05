پخش زنده
کارناوال جشنواره ملی نمد استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: حرکت کارناوال جشنواره ملی نمد تا ۲۰ آذر در نقاط مختلف شهر برای اطلاعرسانی عمومی، شور و نشاط اجتماعی پیرامون این رویداد فرهنگی ادامه خواهد داشت.
مصطفی جعفری افزود: این رویداد با محوریت معرفی ظرفیتهای هنری و اقتصادی نمد ایرانی، میزبان پنج کارگاه تخصصی با موضوعات «ارتباط نمد با فرهنگ و هنر»، «ارتباط نمد و فناوریهای نوظهور»، «ارتباط نمد و ایدههای خلاقانه»، «نمد، صنعت و اقتصاد دانشبنیان» و «سنتیکاران و پیشکسوتان نمد» خواهد بود.