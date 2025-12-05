پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان کارون از شناسایی و دستگیری سه نفر از محکومان تحت تعقیب در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم موسوی با بیان اینکه اجرای طرحهای انتظامی با هدف افزایش احساس امنیت و کاهش جرایم انجام میشود، گفت: مجموعه انتظامی کارون با بهرهگیری از واحدهای تخصصی و برخورد قاطع با مجرمان، بهصورت شبانهروزی در مسیر تأمین نظم و امنیت جامعه تلاش میکند.
وی افزود: در راستای شناسایی و دستگیری محکومان تحت تعقیب، طرحی عملیاتی بهصورت متمرکز در سطح شهرستان اجرا شد که نتیجه آن دستگیری سه محکوم متواری در عملیاتهای جداگانه بود. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کارون با تأکید بر جدیت پلیس در اجرای مستمر طرحهای مقابلهای و پیشگیرانه گفت: اجرای طرحهای مشابه با هدف ارتقای امنیت عمومی همچنان با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد.