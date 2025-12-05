به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گیلان ، استاندار در مراسم بزرگداشت سردار نهضت جنگل و یادبود ۲ شهید گمنام خفته در پایگاه نظامی میرزا کوچک شهر گورابزرمیخ گفت: میرزا کوچک تنها یک شخصیت تاریخی نیست بلکه نمادی از غیرت دینی و پایمردی در برابر بیگانگان است که توانست جریان مهمی در تاریخ گیلان و ایران رقم بزند.

هادی حق شناس به نقش صومعه‌سرا در نهضت جنگل اشاره کرد و افزود: چاپ روزنامه جنگل در کسما و ایجاد پایگاه فرهنگی و سیاسی نهضت جنگل و آموزش نظامی یاران میرزا در گورابزرمیخ نشان از حضور مردم و نقش صومعه سرا در نهضت جنگل دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خانجانی امام جمعه گوراب زرمیخ هم از میرزا کوچک بعنوان نماد شجاعت، مقاومت و مجاهدت نام برد که برای آزادی و عزت مردمش و استقلال کشور ایستاد و به شهادت رسید که امروز نامش جاودانه شد.

در این مراسم از پوستر به رسم سردار رونمایی و از سه مادر شهید بخش گوراب زرمیخ تجلیل شد.

استاندار همچنین به همراه مسئولان شهرستان صومعه‌سرا مزار شهدای گمنام بخش گورابزرمیخ را گلباران و با خانواده سردار شهید علیرضا خلوص دهقانپور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.