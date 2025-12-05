پخش زنده
تیم ملی بسکتبال ایران در جدیدترین ردهبندی تیمهای ملی جهان بدون تغییر جایگاه، در رده ۲۶ جهان و ۴ آسیا و اقیانوسیه قرار دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری نخستین پنجره انتخابی رقابتهای بسکتبال جام جهانی ۲۰۲۷ در قارههای مختلف؛ فیبا، جدیدترین ردهبندی تیمهای ملی جهان را اعلام کرد.
در این ردهبندی، تیم ملی بسکتبال ایران با ۴۲۱ امتیاز و بدون تغییر جایگاه، همچنان در رده ۲۶ جهان و ۴ آسیا و اقیانوسیه قرار دارد. در منطقه آسیا و اقیانوسیه، تیمهای استرالیا، ژاپن و نیوزیلند در ردههای اول تا سوم قرار دارند. تیمهای ملی آمریکا، آلمان و صربستان هم در ردههای اول تا سوم ردهبندی فدراسیون جهانی بسکتبال قرار دارند.