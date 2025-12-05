پخش زنده
در جریان بازدید دبیر کل یونسکر از بافت تاریخی کاشان، یکی از معماران برجسته جهانی ازبرخی ساختوسازهای جدید، بهویژه در «محور امیرکبیر» ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان در «گردهمایی فعالان صنعت ساختمان با رویکرد معماری خلاق» به مناسبت پیوستن کاشان به شبکه شهرهای خلاق جهان با اشاره به پیوستن این شهر به شهرهای خلاق جهان در حوزه معماری گفت: بافت تاریخی کاشان تار و پود هویت ملی و محلی این شهر است.
علیرضا عبداللهزاده همچنین با اشاره به ثبت جهانی این شهر در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، درخصوص ساختوسازهای ناهمگون در محور امیرکبیر ابراز نگرانی کرد و خواستار همافزایی صنعت ساختمان با میراث فرهنگی شد.
وی گفت: در چهل و سومین کنوانسیون عمومی یونسکو که هر دو سال یکبار برگزار میشود و امسال در سمرقند تشکیل شد، کاشان از میان ۴۰۸ شهر از ۱۰۰ کشور جهان، موفق شد به عنوان «شهر خلاق معماری» از نوع سنتی به ثبت جهانی برسد.
وی، کاشان را نخستین شهر در حوزه معماری فاخر و سنتی در سطح دنیا معرفی کرد و افزود: مقوله معماری در سال ۲۰۲۴ به طور جدی وارد حوزه فعالیتهای یونسکو شد و ما باید به این ظرفیت عظیم که حاصل تلاش معماران گذشته تا امروز است، ببالیم و برای حفظ آن کوشا باشیم.
عبداللهزاده با اشاره به نگرانی یونسکو از ساختوسازهای ناهمگون در محور امیرکبیر در بازدید دبیرکل یونسکو و هیئت همراه از کاشان، تاکید کرد: در جریان این بازدید، یکی از معماران برجسته جهانی در خصوص برخی ساختوسازهای جدید، بهویژه در «محور امیرکبیر» ابراز نگرانی کرد. این دغدغه وجود دارد که اگر مراقبتهای لازم صورت نگیرد، پرونده جهانی کاشان با چالش مواجه شود.
وی تاکید کرد: این نشست و همافزایی میان هلدینگهای ساختمانی و اداره میراث فرهنگی میتواند نقطه شروعی برای حرکت به سمت «معماری خلاق» باشد؛ معماریای که ضمن داشتن دغدغههای مدرنیته، نگاهی عمیق به معماری اصیل، سنتی و تاریخی کاشان داشته باشد. رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان افزود: کاشان شهری است که ریشههای تاریخیاش در عمق خاک و آسمان این سرزمین تنیده شده است. از این پس باید با توسعه پایدار شهری، حفظ سیمای تاریخی محلات و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، نمونهای درخور از شهر خلاق در سطح بینالمللی ارائه دهیم. این عنوان، نه پایان راه، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگتر برای ساختن شهری زیبا، فرهنگی و انسانی است.»