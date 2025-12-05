به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ این طرح آموزشی ۶ کلاسه، در زمینی به مساحت ۶۰۰ و زیر بنای ۱۰۰۰ متر مربع، و برآورد ۲۰۰ میلیارد ریال کمک بانوی خیر کاشانی خانم مهین‌دخت مدنی به مجموعه سالن بازی و کاردرمانی، اتاق مشاور، اتاق شنوائی سنجی و رفتار درمانی و نمایشگاه مجهز می‌شود.

غلامرضا بخشی رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان در این آیین گفت: کمک خیران مدرسه ساز نقش بسیار مهمی در توسعه و بهبود آموزش و پرورش دارد واین کمک‌ها به کاهش کمبود فضا‌های آموزشی، بهبود کیفیت مدارس، و توسعه عدالت آموزشی کمک می‌کند.

وی افزود:همچنین، این فعالیت‌ها فرهنگ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را ترویج می‌دهند و به تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند.

مدیر عامل خیران مدرسه کاشان نیز از ساخت ۴ طرح آموزشی با بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان کمک خیران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: ۴ فضای آموزشی با زیر بنای ۵۰۰۰ متر مربع و مشارکت ۲۰۰ میلیون تومانی خیران کاشانی آغاز می‌شود.

احداث مدرسه استثنایی "زنده‌یاد پیام راهب" به همت بانوی نیکوکار، خانم مهین‌دخت مدنی و به یاد فرزند مرحومشان، زنده‌یاد پیام راهب احداث می‌شود.