به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ صبح امروز (۱۴ آذر) به‌صورت همزمان در آذربایجان غربی و ۲۶ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.

این آزمون با حضور گسترده داوطلبان علاقه‌مند به عضویت در کادر افسری نیرو‌های مسلح برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم هرمز طبرخونی، جانشین قرارگاه شمال‌غرب نیروی زمینی ارتش، در حاشیه این مراسم گفت: نیرو‌های چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف تکمیل کادر افسری، از میان جوانان مؤمن، متعهد و انقلابی در رشته‌های علوم تجربی، ریاضی، علوم انسانی نسبت به جذب افسران اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت تربیت نیرو‌های متخصص و متعهد برای آینده ارتش افزود: فرایند جذب از طریق برگزاری این آزمون و مراحل بعدی گزینش دنبال می‌شود و نتایج قطعی پذیرش در مردادماه اعلام خواهد شد.