به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار در نشست شورای اداری صومعه سرا به نقش کلیدی راه آهن رشت- آستارا در تقویت ارتباطات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: راه آهن رشت- آستارا یکی از راهبردی‌ترین طرح‌های مهم کشور است که به طول ۱۶۲ کیلومتر در حال اجراست که با تکمیل آن ضمن اتصال ایران به شبکه ریلی شمال و اروپا نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ترانزیتی استان و شمال کشور خواهد داشت.

حمید رضائی فرماندار صومعه‌سرا هم در این جلسه با تاکید بر لایروبی و ساماندهی آب بندان‌ها برای کاهش تنش آبی در فصل زراعی گفت: این شهرستان دارای ۲۲۰ پهنه آب بندان به مساحت ۷۵۰ هکتار است که تاکنون ۷۰ پهنه لایروبی شده و برای لایروبی و ساماندهی بقیه آب بندان‌ها، دستگاه‌های اجرایی باید تشریفات قانونی اداری را کاهش دهند.

سعید رحمت زاده نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی نیز دراین جلسه از بازسازی ساختمان اسلحه خانه نهضت جنگل در شهر گوراب زرمیخ خبر داد و گفت: با ۵ میلیارد تومان از اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، بازسازی ساختمان اسلحه خانه نهضت جنگل در شهر گورابزرمیخ آغاز شده تا برای موزه گیلان شناسی و مبارزات میرزا کوچک در سال آینده به بهره‌برداری برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خانجانی امام جمعه گوراب زرمیخ هم در این جلسه ضمن بیان مسائل و مشکلات بخش گورابزرمیخ گفت: مهمترین مشکل این بخش آب آشامیدنی شهر‌ها و روستاهاست که باید رفع این مشکل در اولویت کاری مسولان قرار گیرد.