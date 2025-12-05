پخش زنده
امروز: -
ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک شهرستان خمینی شهربا ۳۷ میلیارد تومان هزینه بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس سازمان اسناد و املاک کشور در این آیین به اقدامات سازمان ثبت اسناد در اجرای قانون الزام اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار سند سبز رنگ صادر شده و بیش از ۹۰ درصد مشاورین املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند و قادر به تنظیم پیشنویس اسناد هستند.
بابایی افزود: اتصال سامانههای شهرداری، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و جهاد کشاورزی به سامانههای سازمان ثبت، گامی مهم در تسهیل اجرای قانون بوده و مشکلات فنی و اجرایی به تدریج برطرف خواهد شد.
وی همچنین به اجرای ماده ۱۰ قانون الزام اشاره کرد و گفت: در گام نخست، اطلاعات اراضی و املاک دستگاههای دولتی و نهادها بارگذاری شده تا محل تعارض در صدور اسناد از بین برود و اجرای این قانون به شکل آزمایشی آغاز شده است.
شهرستان خمینی شهر دارای حدود ۴۰۰هزار سند ثبتی است.