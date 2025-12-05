۱۰ شناگر برتر مسابقات جایزه بزرگ بانوان، به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شهرناز ورنوس، نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش‌های آبی، ۱۰ نفر برتر مسابقات شنای جایزه بزرگ بانوان به نخستین اردوی تیم ملی شنا بانوان دعوت شدند.

بر همین اساس؛ زینب قربانی و ملیکا رحیمی طرقی (شهید هاشمی نژاد مشهد)، آرتینا عالمی (پیشتاز تهران)، السا اکبری (ممتازترین البرز)، سودا مسعودی‌نسب و آرمیتا یوسفی (ستارگان دلفین تهران)، زهرا صالحی غلامی (ستارگان مشهد)، آیدا کیخایی (آوانا گلستان)، پونه مهدوی (شهید حججی مشهد) و نیایش اسکندری (آفتاب شهریار) ملی‌پوشان دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.

کادر فنی تیم ملی شنا بانوان نیز متشکل از الهام تحقیقی سرمربی، محبوبه شریف مربی و کیمیا احمدی سرپرست است.

شهرناز ورنوس گفت: فدراسیون درصدد است تیم ملی شنا در یک دوره مسابقات بین‌المللی با حضور شناگرانی از چند کشور مسلمان به میزبانی ایران حضور یابند.

وی افزود: اردوی تیم ملی شنا بانوان هم برگزار خواهد شد و زمان آن پس از نهایی شدن، اعلام می‌شود.