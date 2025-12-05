به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب گفت: دوره آموزشی تخصصی ترکه بافی به صورت رایگان با هدف احیای هنر‌های فراموش شده با حضور ۳۰ هنرجو در روستای لایزنگان این شهرستان برگزار شد.

علیرضا پرویزی افزود: ترکه بافی شامل لوده بافی، گیره بافی و سبد بافی یکی از هنر‌های اصیل و دیرینه داراب است که در سال‌های اخیر به دلیل کاهش تولید کننده، به تدریج از چرخه خارج شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب بیان کرد: پس از پایان آموزش، آزمون عملی برای هنرجویان برگزار شد تا پس از ارزیابی نهایی، کارت صنعتگری برای آنان صادر شود.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.