رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» با هدف نمایش توان دفاعی، آمادگی رزمی و اقتدار نیرو‌های مردمی و نظامی در باروق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رزمایش بزرگ «الی بیت‌المقدس ۱۶» صبح امروز با حضور گسترده یگان‌های مردمی و نظامی سپاه باروق با رمز یا فاطمه‌الزهرا (س) در مناطق تعیین شده برگزار شد.

این رزمایش با هدف ارتقای توان دفاعی، افزایش آمادگی رزمی و نمایش اقتدار نیرو‌های مردمی و نظامی در منطقه برگزار گردید.

فرمانده سپاه و امام جمعه باروق در این رزمایش تأکید کردند این تمرین‌ها علاوه بر تقویت روحیه جهادی، نقش مهمی در ارتقای امنیت پایدار و آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن را دارد.

حضور پرشور نیرو‌های بسیجی و مردمی در کنار یگان‌های نظامی، جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملی در این رزمایش بود...

رزمایش الی بیت‌المقدس ۱۶ در باروق نمادی از عزم راسخ نیرو‌های انقلابی برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و پیام روشنی از اقتدار و آمادگی همه‌جانبه به دشمنان را به نمایش گذاشت.