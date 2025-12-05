پخش زنده
رزمایش «الی بیتالمقدس ۱۶» با هدف نمایش توان دفاعی، آمادگی رزمی و اقتدار نیروهای مردمی و نظامی در باروق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رزمایش بزرگ «الی بیتالمقدس ۱۶» صبح امروز با حضور گسترده یگانهای مردمی و نظامی سپاه باروق با رمز یا فاطمهالزهرا (س) در مناطق تعیین شده برگزار شد.
این رزمایش با هدف ارتقای توان دفاعی، افزایش آمادگی رزمی و نمایش اقتدار نیروهای مردمی و نظامی در منطقه برگزار گردید.
فرمانده سپاه و امام جمعه باروق در این رزمایش تأکید کردند این تمرینها علاوه بر تقویت روحیه جهادی، نقش مهمی در ارتقای امنیت پایدار و آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن را دارد.
حضور پرشور نیروهای بسیجی و مردمی در کنار یگانهای نظامی، جلوهای از وحدت و همبستگی ملی در این رزمایش بود...
رزمایش الی بیتالمقدس ۱۶ در باروق نمادی از عزم راسخ نیروهای انقلابی برای دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی است و پیام روشنی از اقتدار و آمادگی همهجانبه به دشمنان را به نمایش گذاشت.