به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید ناصر احمدی در بازدید از مراکز آزمون استخدامی در ساری که با حضور رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و مدیر امور اداری و ارزشیابی دادگستری مازندران انجام شد، گفت: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه به منظور جذب نیرو و جهت خدمت رسانی در شعب دادگاه صلح امروز جمعه ۱۴ آذرماه همزمان با سراسر کشور در استان مازندران برگزار شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری مازندران افزود: اعلام نتایج آزمون طبق پیش بینی‌های انجام شده، یک ماه پس از برگزاری و به میزان دو برابر ظرفیت، از بین داوطلبانی که حد نصاب لازم را کسب نموده‌اند، خواهد بود که صحت و درستی مدارک آنها پس از قبولی، بررسی و در صورت تایید با مصاحبه تخصصی، افراد اصلح از بین آنها انتخاب و سیر مراحل استخدامی در خصوص ایشان انجام خواهد شد.

احمدی یادآور شد: ثبت نام آزمون از تاریخ ۲۴ مهرماه تا هشتم آبان ماه از طریق سایت جهاد دانشگاهی انجام و کارت ورود به آزمون جهت دریافت داوطلبان صادر و از تاریخ ۱۱ آذرماه، روی سامانه قرار گرفت.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری مازندران ادامه داد: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه به منظور جذب نیرو و جهت خدمت رسانی در شعب دادگاه صلح، با شرکت ۳۵۰۳ نفر شرکت کننده در حوزه‌های امتحانی پردیس دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم کشاورزی، دانشگاه ملی مهارت و موسسه آموزش عالی هدف برگزار شد.

احمدی خاطرنشان کرد: از تعداد ۶ هزار نفر سهمیه در نظر گرفته شده برای جذب در آزمون مذکور، تعداد ۲۶۲ سهمیه به استان مازندران اختصاص یافته که داوطلبان در ۵ رشته شغلی تقریرنویس، متصدی امور دفتری، مسئول ابلاغ و اجرا، کارشناس فناوری اطلاعات و کاردان شبکه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.