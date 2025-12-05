پخش زنده
رئیس پلیس فتای استان یزد در رابطه با نصب بدافزارهای مخرب جهت دسترسی کلاهبرداران به حساب بانکی شهروندان توسط مجرمان سایبری هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی گفت: بزهکاران سایبری با ادغام بدافزارهای مخرب با نرم افزارهای دیگر و انتشار آنها در اینترنت و تامین کنندگان نرم افزارهای آیفون و اندروید، تلفن همراه قربانی را آلوده کرده و از حسابهای بانکی شهروندان برداشت غیر مجاز انجام میدهند.
وی ادامه داد: یکی از متداولترین روشهای کلاهبرداری و برداشت وجه از حساب قربانی، نصب بدافزار بر روی پلتفرم است که مجوزهای دسترسی به اطلاعات شخصی را در اختیار هکر قرار داده و مجرمین میتوانند حسابهای بانکی شهروندان را خالی کنند.
رئیس پلیس فتای استان یزد تصریح کرد: هموطنان به هیچ عنوان لینکهای ناشناس را باز نکنند و از نصب نرم افزارهای مشکوک و آلوده به ویروس جدا خودداری نمایند.
ابوالحسینی ادامه داد: شهروندان میتوانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات درمیان بگذارند.