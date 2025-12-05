­ به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، "مجتبی اقوامی پناه" گفت: این بازارچه‌ها به صورت موقت و با تمرکز بر عرضه کالا‌های مرتبط با آیین شب یلدا و محصولات ارگانیک فعالیت خواهند کرد.

وی هدف اصلی این اقدام را حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین راحت‌تر نیاز‌های شهروندان در روز‌های منتهی به شب یلدا عنوان کرد و گفت: راه اندازی بازارچه‌های یلدایی در چند منطقه آغاز شده و در حال حاضر بازارچه‌ها در مناطق ۱، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۴ خدمت‌رسانی می‌کنند و سایر مناطق نیز پس از شناسایی فضا‌های مناسب، به‌تدریج میزبان این بازارچه‌ها خواهند شد.

اقوامی‌پناه به بازدید از بازارچه “صد دانه یاقوت” در فرهنگسرای اشراق اشاره کرد و گفت: این مجموعه با بیش از ۱۰۰ غرفه به عنوان بزرگترین بازارچه فصلی شرکت ساماندهی صنایع و‌مشاغل کار خود را آغاز کرده و با استقبال شهروندان نیز مواجه شده است.