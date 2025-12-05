در سالروز وفات حضرت ام البنین (س) ، جمعی از مادران و همسران شهدای مرزبانی و استان تکریم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم تکریم از مادران شهدای استان و مرزبانی همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام البنین سلام الله و روز تکریم مادران و همسران شهدا در مشهد مقدس به همت خادمیاران کشیک پنجم زلال رضوان حرم، جهاد سازندگی، فرماندهی مرزبانی استان، بنیاد شهید و مجموعه مردمی سلام آقا، سلام زندگی در محل حسینیه جهاد سازندگی برگزار شد.

در این مراسم مادر شهید مهران اقرع از شهدای مرزبانی استان و مادر شهید حسین زینال زاده از شهدای امنیت استان به بیان خاطراتی از فرزندان شهید خود پرداختند.

در ادامه گروه سرود نورا به اجرا پرداختند و در ادامه معاون فرهنگی اجتماعی و زیارت استانداری به بیان مطالبی در وصف حضرت‌ام البنین و مادران شهدا پرداختند.

در این مراسم هدیه‌ای به رسم یادبود به مادران و همسران شهدا اهدا شد.