به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین (س) دومین کاروان راهیان نور متشکل از ۳۵ دانش‌آموز پسر مدارس متوسطه دوم شهرستان کوهبنان با حضور مسئولین شهرستان راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

ریس اداره آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان گفت : اعزام دانش آموزان در قالب کاروان راهیان نور یک نوع بصیرت افزایی برای جوانان است .

ناصر نوری خاطرنشان کرد : این کاروان متشکل از ۳۵ دانش آموزان پسر در مقطع متوسطه دوم به مدت پنج روز در مناطق عملیاتی و یادمان‌های اروند، شلمچه، دهلاویه و هویزه حضور یافته و از این اردوی فرهنگی تربیتی استفاده خواهند کرد .



