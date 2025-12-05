پخش زنده
خطیب نماز جمعه تهران گفت: شکستن زیست عفیفانه هم اهانت به متدینین و هم اهانت به دین و قانون است؛ رهبری فرمودند بی حجابی خلاف شرع و قانون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه امروز تهران گفت: خود و شما را برای حریم نگهداری برای ذات ربوبی دعوت میکنم. مولا علی (ع) فرمودند برای مرگ آماده باشید، آن بر شما سایه افکنده است. قومی باشید که وقتی صدایشان میزنند بیدار شوند و باورشان باشد که این دنیا جاویدان نیست. عبادت به دو شکل خاص (نماز و روزه و حج) و عام (بنده خدا بودن در همه عرصههای زندگی) وجود دارد. گاهی گناه به شکل گناه اجتماعی است مثل بی دلیل رنجاندن مردم. گاه اقتصادی مثل گرانفروشی است. گاهی نظام تصمیم میگیرد گرانی را به وجود آورد، اما اینکه کسی سرخود گرانفروشی کند، گناه اقتصادی محسوب میشود.
وی افزود: گناهان فرهنگی مثل بی حجابی است، شکستن زیست عفیفانه هم اهانت به متدینین و هم اهانت به دین و قانون است. رهبری فرمودند بی حجابی خلاف شرع و قانون است.
