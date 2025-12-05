پخش زنده
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد: اکنون علاوه بر استان تهران، استانهای خراسان رضوی، مرکزی، اصفهان، یزد و هرمزگان نیز درگیر تنش آبی هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، هاشم امینی در حاشیه بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب گفت: در آستانه ورود به ششمین سال خشکسالی هستیم؛ کاهش ورودی سدها و افت ذخایر، به سطحی رسیده که طی ۵۷ سال گذشته سابقه نداشته و این شرایط نتیجه تغییر اقلیم است و با توجه به این موضوع برنامهریزیها بر اساس بدترین سناریوی اقلیمی انجام شده.
وی تشریح کرد: محورهای مدیریت و هوشمندسازی مصرف، اصلاح شبکههای فرسوده، کاهش هدررفت آب و ارتقای بهرهوری، استفاده از لوازم کاهنده مصرف و اجرای راهبردهای قانونی از محورهای اصلی ای دست که در دست اقدام است.
امینی با بیان اینکه تنش آبی فقط محدود به تهران نیست و اکنون استانهای خراسان رضوی، مرکزی، اصفهان، یزد و هرمزگان نیز درگیر تنش آبی هستند. تأکید کرد: تلاش می کنیم آب شرب مردم بدون افت دسترسی باقی بماند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آبوفاضلاب کشور افزود: درحال حاضر ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری تحت پوشش آب شرب و بهداشت هستند و هم اکنون نیز، ۱۲۸ طرح آبرسانی شهری در سطح کشور در دست اجراست که ۶ طرح در سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری میرسد.
امینی همچینن در حوزه آبرسانی روستایی، گفت: شاخص بهرهمندی حوزه روستایی در قالب طرح جهاد آبرسانی، افزایش چشمگیری داشته و اکنون ۸۷ درصد جمعیت روستایی از آب آشامیدنی سالم برخوردارند و در سال ۱۴۰۴ نیز با افزایش 250 درصدی اعتبار برای آبرسانی به دو هزار روستا برنامهریزی شده است.
وی درباره حوزه فاضلاب نیز گفت: اکنون ۵۸ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و با فعالیت ۳۲۴ مدول تصفیهخانه، سالانه ۱.۸ میلیارد مترمکعب پساب تولید میشود که حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب آن به مصرف صنعت میرسد همچنین امسال، ۱۹۳ طرح فاضلاب در حال اجراست.
طبق گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۹۱ واحد آبشیرینکن در ایران فعال هستند و ۱۶ طرح جدید نیز در دست احداث است.
امینی به کاهش منابع آبی اشاره کرد و گفت: آب تجدیدپذیر کشور در گذشته حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب بوده اما سال گذشته به ۶۶ میلیارد مترمکعب رسیده به همین خاطر ضروری است الگوی مصرف در کشاورزی، صنعت و شرب تغییر کند.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم، تدوین شیوهنامه تشویقی برای ساختوسازها و مشترکینی است که از سامانههای بازچرخانی آب خاکستری، باران و پساب استفاده میکنند، مشوقهای قابلتوجهی در این طرح دیده شده تا بخشی از آب شرب با استفاده از آب خاکستری جایگزین شود و مجموعههای بالای ۵۰ واحد بتوانند فضای سبز خود را با پساب تأمین کنند.
امینی ادامه داد: توسعه سامانههای تلهمتری و هوشمندسازی شبکه آبرسانی از برنامههای ابلاغی به همه استانهاست، همچنین وزارت نیرو از تولید لوازم کاهنده ارزانقیمت، کنتورهای هوشمند و فناوریهای مرتبط با بازچرخانی آب توسط شرکتهای دانشبنیان حمایت میکند.
هاشم امینی در ادامه گفت: تلاشهای وزارت نیرو در شش سال اخیر، همراهی دستگاهها و نقش مؤثر مردم در مدیریت مصرف باعث شد تابستان در بسیاری از شهرها بدون بحران جدی سپری شود، در تهران نیز پیشبینیها برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ وضعیتی بدتر را نشان میداد، اما با اجرای پروژهها، مدیریت تنش آبی، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، اصلاح توزیع و افزایش سواد آبی، شرایط کنترل شد.