آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، صبح جمعه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴، در دانشگاه افسری امام علی (ع) و ۲۶ حوزه در سراسر کشور برگزار شد.

عکاس : هلیا سعیدی