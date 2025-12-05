امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش

آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، صبح جمعه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴، در دانشگاه افسری امام علی (ع) و ۲۶ حوزه در سراسر کشور برگزار شد.
عکاس :هلیا سعیدی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ - ۱۲:۴۶
خبرهای مرتبط

مراسم تحلیف و دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش

اختتامیه رزم مقدماتی مشترک دانشگاه های افسری ارتش

برچسب ها: دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران ، آزمون دانشگاه ها
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 