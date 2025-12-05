پخش زنده
وزیر ورزش و جوانان گفت: اگر همت و پیگیری مسئولان استانی نبود، سالن ورزشی شهید رئیسی به مرحله بهرهبرداری نمیرسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، احمد دنیامالی در مراسم افتتاح سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامنالائمه (ع)، با اشاره به اهمیت این طرح ملی، تکمیل آن را حاصل «عزم مشترک استانی و ملی» دانست و تأکید کرد: استانها باید قدرت پیشبرد اهداف را داشته باشند؛ بهویژه استانهایی که با کشورهای همجوار مرز مشترک دارند. خراسان رضوی با موقعیت ویژه جغرافیایی و ارتباطات بینالمللی، ظرفیتهای فراوانی دارد که یکی از مهمترین آنها در حوزه ورزش است.
وزیر ورزش و جوانان سالن شهید رئیسی را بزرگترین سالن ورزشی پس از انقلاب معرفی کرد و افزود: این مجموعه از منظر مهندسی و معماری کمنظیر است و جلوههای زیبایی و سازه منحصربهفردی دارد که آن را به یکی از شاخصترین طرح های ورزشی کشور تبدیل کرده است.
دنیامالی با تأکید بر جایگاه ورزش ایران در عرصه جهانی گفت: ورزش ایران ظرفیتهای متعالی دارد و امروز بسیاری از فدراسیونهای بینالمللی بر این توان ،تأکید میکنند. اما برای شکوفایی این استعدادها باید مسیر مردمیسازی را جدیتر دنبال کنیم و نمونه مردمی سازی در حوزه ورزش، افتتاح خانه کشتی طرقبه است. طرحی که به همت مردم به بهرهبرداری رسید، نشان داد که مشارکت اجتماعی میتواند موتور تحول ورزش باشد.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به عملکرد درخشان بانوان کشور در بازیهای آسیایی ریاض گفت: دختران ایران ۳۳ مدال کسب کردند؛ رقمی بالاتر از مجموع مدالهای بسیاری از کشورها در هر دو بخش بانوان و آقایان. این افتخار بزرگی برای ورزش ایران است.
او با ابراز امیدواری نسبت به آینده ورزش بانوان افزود: آرزوی من این است که دختران ما در المپیک طلا بگیرند. باور دارم در المپیک پیشرو این اتفاق خواهد افتاد و ورزش ایران درخشش کمنظیری خواهد داشت.
دنیامالی در پایان بر اهمیت برنامهریزی و انسجام در مدیریت ورزش کشور تأکید کرد و گفت: در یک نظام همدلانه و منضبط میتوانیم به جایگاههای بزرگ دست یابیم. اگر برنامه و پیگیری وجود داشته باشد، دستیابی به نتایج ارزشمند قطعی است.