به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده مرکز آموزش ۰۴ امام رضا استان گفت: در این آزمون ۴۰۰ نفر شرکت کردند که نتایج اولیه هفته سوم آذر در سایت ارتش جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.

سرهنگ استاد کار افزود: پذیرفته شدگان این آزمون، دی و بهمن ماه برای فرایند جذب، گزینش و معاینات پزشکی به دایره استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تهران اعزام خواهند شد و نتایج قطعی استخدام این نیروها، مرداد ۱۴۰۵ در سایت ارتش جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.