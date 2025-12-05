همایش نهج‌البلاغه با تجلیل از برترین های رشته های فیلم کوتاه، شعر، نقاشی، مقاله و سرود در سمنان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجت‌الاسلام نوروز پور، رئیس عقیدتی-سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان در مراسم پایانی این همایش گفت : بیش از ۷۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد و از میان این آثار، ۲۰ نفر به مرحله کشوری راه یافتند.

محمدجواد کولیوند، در این مراسم گفت:به عنوان کارگزار جمهوری اسلامی، اگر به نهج‌البلاغه متوسل شویم و رفتارمان درست باشد، در همه امور موفق خواهیم شد.

کولیوند افزود: وظیفه داریم امید را در بین مردم افزایش دهیم و باید از نهج‌البلاغه درس بگیریم و در آن تأمل کنیم، استفاده از این منابع قطعا ما را در همه میدان‌ها پیروز خواهد کرد.

حجت‌الاسلام شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا هم، ضمن تجلیل از شرکت‌کنندگان، گفت: نهج‌البلاغه تنها مختص یک دین یا مذهب نیست و از جامعه آن زمان تا امروز الهام‌بخش بود و برای همه ادیان قابل بهره‌برداری است.

سردار حسینی، فرمانده انتظامی استان سمنان هم هدف از برگزاری این همایش را بهره‌مندی از رهنمود‌های نهج‌البلاغه برای پویایی سازمان و ارتقای مدیریت‌های نوین اعلام کرد.

در پایان مراسم، از خانواده شهید جعفر کشمیر و شهید محمد عباسی تجلیل شد.