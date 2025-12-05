پخش زنده
هفتمین دوره مسابقات بزرگ استعدادیابی و اجرای برتر مازندران با حضور مجری های باسابقه صداوسیما در بابل آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هفتمین دوره مسابقات بزرگ استعدادیابی و اجرای برتر مازندران امروز (جمعه) با حضور مجری های با سابقه صداوسیما در سالن آمفیتئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابل گشایش یافت.
این رویداد که به همت موسسه فرهنگی هنری آفتاب شمال برگزار میشود، استعدادهای گویندگی را در ردههای سنی مختلف مورد ارزیابی و رقابت قرار میدهد.
حضور داوران برجستهای چون استاد هرمز شجاعیمهر و علیرضا عسکریان بر اعتبار و جایگاه حرفهای این مسابقات افزوده است.
شجاعیمهر در حاشیه این مراسم بر اهمیت عمق محتوایی و شیوه انتقال مؤثر پیام تأکید کرد و گفت: گویندگی موفق، زمانی شکل میگیرد که پیام، فراتر از کلمات، به درک و احساس مخاطب نفوذ کند.
وی اصول گویندگی را در گرو قابل فهم بودن برای توده مردم دانست و با قرائت بیتی از شعر هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) با مضمون «نشود فاش کسی آنچه میان من و توست»، به ماهیت ارتباط خصوصی و رازآمیز میان گوینده و رسانه اشاره نمود.