به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،طرح قرار دوازدهم امروز که به نیت سلامتی و ظهور امام زمان عج برگزار می شود امروز در صحن و سرای حضرت امامزاده احمد سیرجان برگزار شد .

به گفته آقای قدرت الله کورکی رییس اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان در این طرح که جهت توزیع بسته های معیشتی به نیازمندان و مستمندان برگزار می شود از محل اجرای نیت موقوفات شهرستان امروز در این قرارتعداد ۳۰۰ بسته به ارزش سه میلیارد ریال تهیه و بین نیازمندان شهرستان توزیع گردید.

وی افزود:همچنین جلسات معرفتی در زمینه مهدویت، برپایی غرفه های کودک و اجرای سرودهای امام زمانی از دیگر برنامه های فرهنگی قرار دوزادهم در شهرستان سیرجان است.





