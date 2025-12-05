\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f.\n\u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u067e\u0646\u062c \u0647\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u06af\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0686\u0647\u0644 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0634\u063a\u0648\u0644 \u0628\u0647 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0