بازدید معاون اول قوه قضائیه از مجتمع گاز پارس جنوبی
حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه به همراه جمعی از مسئولان استان بوشهر از مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون اول قوه قضاییه و اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و سخنگوی این قوه که به جنوب استان بوشهر سفر کرده بودند، روز پنجشنبه به همراه استاندار بوشهر، رییس کل دادگستری استان و فرماندار عسلویه، ضمن بازدید از مجتمع گاز پارس جنوبی با مدیران و کارکنان پالایشگاههای پارس جنوبی دیدار و گفتوگو کردند.
استاندار بوشهر در این بازدید ضمن تقدیر از تلاشها و فعالیتهای شبانهروزی کارکنان این مجتمع بهویژه کارکنان مناطق عملیاتی که در تمام فصول سال برای تامین گاز کشور اهتمام میورزند، اظهار کرد: یک سال گذشته، مدیران و کارکنان پرتلاش مجتمع گاز پارس جنوبی با اراده راسخ و از خودگذشتگی، برای تامین گاز مناطق مختلف کشور، تلاش جدی کردند و اکنون نیز با همین عزم برای تامین گاز کشور عزیزمان در فصل زمستان پیشرو در حال تلاش و کوشش هستند.
وی تصریح کرد: پارس جنوبی بیش از ۷۵ درصد تولید و فرآوری گاز کشور را بر عهده دارد و نقش مدیران، متخصصان، کارشناسان و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در تامین انرژی کشور غیر قابل انکار است.
استاندار بوشهر از آمادگی مدیریت استان برای حمایت و پشتیبانی از مجتمع گاز پارس جنوبی و سایر تلاشگران عرصه تولید انرژی کشور خبر داد.
غلامعباس حسینی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز با تقدیر از حمایتهای استاندار بوشهر، مدیران دولتی و قضایی استان، یادآور شد: مدیران و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی برای تامین بیوقفه گاز کشور در زمستان سال جاری از تمام توان و ظرفیت موجود بهره میبرند.