بازدید معاون اول قوه قضائیه از مجتمع گاز پارس جنوبی

حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه به همراه جمعی از مسئولان استان بوشهر از مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید کرد.