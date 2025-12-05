

به گزارش طرح نظارت بر سالن‌های زیبایی بانوان در خرم‌آباد و حومه،برای شناسایی و برخورد با صنوف متخلف یا بدون مجوز با همکاری دستگاه‌های صنفی و با حضور اداره ی نظارت بر اماکن عمومی،نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه اجرا شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرگرد نصیر کوهزادی گفت:

سرگرد کوهزادی افزود:در این بازدید‌ها به ۱۶ واحد تذکر، برای هشت واحد صنفی اخطار پلمب صادر و از چهار واحد هم تعهد کتبی گرفته شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان بیان کرد: هدف پلیس از اجرای این‌گونه طرح‌ها، حمایت از واحد‌های مجاز و قانون‌مند و هم‌زمان پیشگیری از فعالیت مراکز بدون پروانه یا خارج از ضوابط قانونی است.