به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در هشتمین کارگروه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان عملکرد شش‌ماهه نخست سند پیشرفت طرح‌های مهم شهرستان سرخه، برنامه‌های نصب تجهیزات تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در دستگاه‌های اجرایی، عناوین پژوهشی پیشنهادی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و همچنین پیشنهاد‌های کارگروه‌های زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط‌زیست بررسی شد.

استاندار سمنان،در این جلسه بر ضرورت راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت دستگاه‌هایی که امکان احداث نیروگاه ندارند، باید در طرح‌های مزرعه‌ای سهیم شوند.

وی افزود: دستگاه‌ها باید موضوع نیروگاه‌ها را در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کنند.

محمدجواد کولیوند با اشاره به کمبود ۱۳۰ مگاواتی برق در پیک مصرف سال گذشته گفت: امسال ۱۶۴ مگاوات به شبکه اضافه کرده‌ایم و بیش از سه‌ هزار و ۱۰۰ مگاوات قرارداد جدید نیز منعقد شده است. امیدواریم تا پایان سال ۳۰۰ مگاوات دیگر به شبکه متصل شود و سال آینده قطع برق نداشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نیز با اشاره به بررسی طرح‌های اقتصادی و آموزشی شهرستان سرخه گفت: طرح‌های نیمه‌تمام با همکاری دستگاه‌ها باید به سرانجام برسد.

نادر مالکی افزود که برنامه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر دستگاه‌ها نیز بررسی شده و تشکیل کارگروه تخصصی برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.