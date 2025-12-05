پخش زنده
استاندار سمنان در کارگروه برنامهریزی استان بر شتابدهی به طرحهای توسعهای بخصوص در زمینه انرژی های تجدید پذیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در هشتمین کارگروه شورای برنامهریزی و توسعه استان سمنان عملکرد ششماهه نخست سند پیشرفت طرحهای مهم شهرستان سرخه، برنامههای نصب تجهیزات تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر در دستگاههای اجرایی، عناوین پژوهشی پیشنهادی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و همچنین پیشنهادهای کارگروههای زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیطزیست بررسی شد.
استاندار سمنان،در این جلسه بر ضرورت راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر با مشارکت دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت دستگاههایی که امکان احداث نیروگاه ندارند، باید در طرحهای مزرعهای سهیم شوند.
وی افزود: دستگاهها باید موضوع نیروگاهها را در بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی کنند.
محمدجواد کولیوند با اشاره به کمبود ۱۳۰ مگاواتی برق در پیک مصرف سال گذشته گفت: امسال ۱۶۴ مگاوات به شبکه اضافه کردهایم و بیش از سه هزار و ۱۰۰ مگاوات قرارداد جدید نیز منعقد شده است. امیدواریم تا پایان سال ۳۰۰ مگاوات دیگر به شبکه متصل شود و سال آینده قطع برق نداشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، نیز با اشاره به بررسی طرحهای اقتصادی و آموزشی شهرستان سرخه گفت: طرحهای نیمهتمام با همکاری دستگاهها باید به سرانجام برسد.
نادر مالکی افزود که برنامههای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر دستگاهها نیز بررسی شده و تشکیل کارگروه تخصصی برای بهرهگیری بهتر از ظرفیت دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.