استمرار هویت ایرانی در گرو پاسداشت زبان فارسی است
یک استاد زبان و ادبیات فارسی بر اهمیت تاریخی و تمدنی زبان فارسی تأکید کرد و گفت: پاسداشت این زبان از گذشتههای دور تا امروز همواره مورد توجه بزرگان و اندیشمندان ایرانی بوده است.
ع
لیاصغر اسکندری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
با اشاره به پیشینه کهن زبان فارسی در تمدن ایرانی اظهار کرد: زبان فارسی طی قرنها بهعنوان محور هویت فرهنگی ایرانیان حفظ شده و حتی در دورههای مختلف تاریخی، از جمله زمان بایزید، مورد توجه ویژه قرار داشته است.
وی افزود: بزرگان و حاکمان در طول تاریخ همواره بر صیانت از زبان فارسی تأکید کردهاند و همین توجه مداوم سبب شده این زبان تا امروز در جایگاه یک زبان تمدنی و اثرگذار باقی بماند.
اسکندری با بیان اینکه زبان فارسی حامل فرهنگ، ادبیات و اندیشه ایرانی است، گفت: حفظ و گسترش این زبان نهتنها وظیفه نهادهای فرهنگی، بلکه مسئولیتی همگانی است و باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
او در پایان تأکید کرد: استمرار هویت ایرانی در گرو پاسداشت زبان فارسی است و توجه به این میراث فرهنگی میتواند نسلهای آینده را بیش از پیش با ریشههای تمدنی خود پیوند دهد