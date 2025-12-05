به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست هیئت کشتی شهرستان کهگیلویه مسابقات کشتی قهرمانی کهگیلویه و بویراحمد در دو رشته آزاد و فرنگی و در رده سنی بزرگسالان با حضور ۱۱۰ کشتی‌گیر از سراسر استان در خانه کشتی دهدشت برگزار شد.

حمیدرضا بهمنی افزود: در این مسابقات یک روزه که با حضور گسترده تماشگران علاقمند به رشته کشتی برگزار شد، ۱۱۰ کشتی گیر در ۱۰ ورزن و در دو رشته فرنگی و آزاد با هم رقابت کردند.

بهمنی اضافه کرد: در رشته فرنگی، کشتی‌گیران شهرستان کهگیلویه و در رشته آزاد کشتی‌گیران شهرستان بویراحمد توانستند بیشترین مقام اولی اوزان مختلف را کسب کنند.

کیوان سروش‌مقدم دبیر هیئت کشتی استان هم گفت: نفرات برتر این مسابقات برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی کشور که ۲۵ آذرماه امسال در شهر شیراز برگزار می‌شود، اعزام می‌شوند.