استاندار خوزستان گفت: سقف پرداختی بانک تجارت در استان به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در دیدار با مدیرعامل بانک تجارت افزود:: استان خوزستان در ردیف استانهای درجه یک از نظر پرداخت تسهیلات توسط بانک تجارت قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه با پیگیریهای صورت گرفته، سقف تسهیلات این بانک در استان که پیش از این ۲۵ میلیارد تومان بود، به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، ادامه داد: این اقدام میتواند مشوقی مهم برای جذب سرمایهگذارانی باشد که قصد دارند در امر توسعه استان سرمایهگذاری کنند و بخشی از مسیر توسعه را هموار نماید.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: در این جلسه، بحثهای مختلفی با تمرکز بر تأمین منابع مالی برای انجام پروژهها و مباحث اقتصادی استان مطرح شد.
همچنین مدیر عامل بانک تجارت در این دیدار گفت: در حوزه پتروشیمی تامین مالی حدود ۵۰۰ میلیون دلار از طریق انتشار اوراق و صندوقهای ارزی در دستور کار است که اولین مورد آن به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار هفته آینده برای پتروشیمی بندرامام انجام خواهد شد.
هادی اخلاقیفیض با اشاره به اینکه تامین مالی حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای پروژه بیدبلند و ۳۰۰ میلیون دلار برای سایر پتروشیمیها از طریق همین سازوکارها در حال پیگیری است، بیان کرد: با توجه به توصیه استانداری، جلسهای با مسئولان فولاد خوزستان برگزار و مقرر شد تامین مالی ارزی و ریالی برای پروژههای توسعه و ایجاد این شرکت، از جمله پروژه ۶۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی انجام شود.
وی تصریح کرد: برای فاز اول این نیروگاه به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات، مبلغ ۴۰ میلیون دلار از طریق صندوق توسعه ملی مورد پذیرش قرار گرفته که هفته آینده راهاندازی خواهد شد تا موجبات پیشبرد کار تا مرحله بهرهبرداری فراهم آید.