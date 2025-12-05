پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بهیت و حهیران سردشت با معرفی برگزیدگان در بخشهای مختلف به کار خود پایان داد. آیین اختتامیه این جشنواره با حضور هنرمندان، گروههای شرکتکننده و علاقهمندان در سالن یادمان شهدای شیمیایی هفتمتیر سردشت برگزار شد.
دبیر جشنواره گفت: در بخش گروهنوازی، گروههای «چیلار ترکمن» از گلستان و «سرو شیدا» از چهارمحال و بختیاری مشترکاً رتبه نخست را کسب کردند. گروههای «هاوار» از کردستان و «مستاک پهره» از سیستان و بلوچستان بهصورت مشترک دوم و گروههای «موکریان» از آذربایجانغربی، «یاغیش» از آذربایجانشرقی و «نغمههای شایچیان» از خراسانشمالی به طور مشترک سوم شدند.
حسن حسن زاده افزود: در بخش تنبورنوازی، سیدسیروان یادگاری از تهران اول شد و کیان ناصری از کرمانشاه و بنیامین گراوند از ایلام مشترکاً دوم شدند. مازیار رضایی از گوران و تمنا سباطی دالاهو نیز مقام سوم را به صورت مشترک کسب کردند.
وی افزود: در بخش تکنوازی دوتار، امیرحسین رمضانیان (شیروان)، حسن باقری (مازندران) و عمران رحمانی (گنبدکاووس) مشترکاً اول شدند. امین جعفرزاده (شیروان) و تینا حدادیان (فاروج) نیز مشترکاً در جایگاه دوم قرار گرفتند و رتبه سوم در این بخش برگزیدهای نداشت.
در بخش ضربنوازی، باران کیانی از بوکان اول شد. کیان عبداللهزاده و کیناز بایزیدی از سردشت مشترکاً دوم و آرین پورشکری از کامیاران سوم شدند.
در بخش دفنوازی، شهیار تابزر از مریوان اول شد. رویا ابراهیمنژاد و هومن حقیقی از سنندج و یاسمن مرادی از سقز مشترکاً دوم شدند. باران مولانی از سردشت و ایلیا صلواتی از سنندج نیز مشترکاً رتبه سوم را کسب کردند.
در بخش عودنوازی نیز شوان شامحمدی و رحمان مومنی از سنندج رتبههای اول و دوم را از آن خود کردند و آرام مولانی از سردشت و معصومه خانکشیزاده از تبریز مشترکاً سوم شدند.
در بخش تکخوانی، جهاندار ملکی (کرمانشاه) و نوید زندی (سنندج) مشترکاً اول، سوران حسینزاده (مهاباد) و یاسین ویسی (سنندج) مشترکاً دوم و عرفان تابزر (مریوان)، زیرک دهقانی (ایوان) و سجاد علاییفر (دالاهو) مشترکاً سوم شدند.
هیات داوران همچنین «آراز صفری» از گروه یاغیش را به عنوان پدیده نوجوان جشنواره معرفی کرد.
یازدهمین جشنواره «بهیت و حهیران» از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه برگزار شد. امسال ۴۰۶ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و در مجموع ۲۲۶ هنرمند از ۲۰ استان کشور در دو بخش رقابتی و جنبی روی صحنه رفتند.