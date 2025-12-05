ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه خود با اتحاد و انسجامی ملی ابهت پوشالی آمریکا و رژیم صهیونی را درهم شکست و اقتدار خود را به اثبات رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه خود با اتحاد و انسجامی ملی ابهت پوشالی آمریکا و رژیم صهیونی را درهم شکست و اقتدار خود را به اثبات رساند.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه خود با اتحاد و انسجامی ملی ابهت پوشالی آمریکا و رژیم صهیونی را درهم شکست و اقتدار خود را به اثبات رساند.

وی گفت: دشمن با طرح و برنامه‌ای بلند مدت برای براندازی نظام ما پا پیش گذاشته بود و ۵۲ کشور این دسیسه را پشتیبانی کرده بود، اما اتحاد و انسجام ملی شما مردم همه نقشه‌های آنان را درهم شکست بخاطر همین است که ما می‌گوییم پیروز این رویارویی ایران اسلامی و مردمش هستند.

امام جمعه تکاب گفت: دشمن آمریکایی صهیونی فکر آن را هم نمی‌کرد که رژیم جعلی صهیونیستی روزی دست به دامان آمریکا شود و بر پایان جنگی که خود شروع کننده اش بود التماس کند لذا این پیروزی بزرگی برای ملت مقتدر ماست.

وی گفت: سیاست و دکترین نظامی جمهوری اسلامی بر حفظ جان مردم و افراد بی گناه بوده و هست ولی پاسخ به هر خطای دیگر دردناک‌تر از قبل و پشیمان کننده خواهد بود.

امام جمعه تکاب گفت: رشادت نیرو‌های مسلح و اقتدار و صلابت شما مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگ زرینی از افتخار و اقتدار ایران اسلامی در تاریخ این نظام است.