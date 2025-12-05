امام جمعه موقت خرم آباد گفت:ملت قهرمان ایران در جنگ ۱۲ روزه با ایمان،شجاعت،وحدت و تبعیت از رهبرمعظم انقلاب،عزت،آزادی و استقلال ایران اسلامی را فریاد زدند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛امام جمعه موقت در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی الغدیر خرم آباد با اشاره به اینکه ملت قهرمان ایران با ایمان، شجاعت ،وحدت ،انسجام و تبعیت از رهبرمعظم انقلاب ،عزت و آزادی و استقلال کشور را فریاد زدند،افزود:در جنگ دوازده روزه،رژیم صهیونیستی و آمریکا با تمام تکنولوژی و توان برای نابودی ایران عزیر به میدان آمدند اما با دست پر مردم و نیروهای مسلح و رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب از صحنه میدان محو شدند.



حجت الاسلام بهروز شمسی با تبریک فرار رسیدن روز زن و ولادت با سعادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا (س)سیره فاطمی را الگوی اخلاقی زنان جامعه برشمرد و بیان کرد: رهبر معظم انقلاب همواره تأکید دارند رسانه‌ها مروج فرهنگ غرب نباشند و فرهنگ اصیل اسلامی را که کرامت زن را حفظ می‌کند، ترویج دهند.

خطیب موقت جمعه خرم آباد ،نگاه اسلام به جایگاه زن را مبتنی بر کرامت و رشد معنوی دانست و گفت:رسانه‌های داخلی باید فرهنگ اسلامی را در زمینه حجاب، عفاف و منزلت زن تقویت کنند.