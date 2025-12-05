پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان یزدگفت: مردم ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه اخیر با ایمان و توکل توانستند نقشههای دشمن را بیاثر کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیتالله محمدرضا ناصری در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر یزد که در مسجد ملااسماعیل برگزار شد، با اشاره به نقش صهیونیسم در مصائب و نابسامانیهای جهان گفت: صهیونیستها از جمله دشمنان بشریت هستند که نقش اصلی را در بسیاری از بدبختیها و جنگها در جهان دارند و به سبب ظلمهایشان مغضوب خداوند واقع شدهاند. هدف آنان چیزی جز به ذلت کشاندن ملتها نیست.
وی تأکید کرد: در مسیر حق باید با صبر و مقاومت در برابر دشمنان ایستاد. هیچگاه نباید در برابر قدرتهای ظاهری تن به ذلت داد یا از مسیر ایمان فاصله گرفت، بلکه باید به قدرت خدا تکیه کرد و با توکل به او دشمن را ناکام گذاشت.
امام جمعه یزد با یادآوری دوران دفاع مقدس اظهار داشت: ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی با اتکا به خدا و با رمز «یا زهرا» ایستادگی کرد و خداوند نیز یاریگر آنان بود و تمام توطئههای دشمنان خنثی شد. در جنگ ۱۲روزه اخیر نیز مردم ایران اسلامی با ایمان و توکل توانستند نقشههای دشمن را بیاثر کنند.
وی افزود: نباید نسبت به قدرت الهی ناامید باشیم. برخی ضعف نشان میدهند و به دشمنان روی میآورند، در حالی که آمریکا و همپیمانانش چیزی جز تسلیم و ذلت برای ملت ما نمیخواهند.
آیت الله ناصری تصریح کرد: راه مقابله با دشمن، ایستادگی و اتکا به ظرفیتهای داخلی است. باید تحریمها را بشکنیم و با تلاش و نوآوری آنها را خنثی کنیم. اگر در حوزههای صنعت، دانش و عمران با همان روحیه جهادی ادامه دهیم، هیچ تحریمی نمیتواند به کشور آسیب برساند.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین خطاب به دانشجویان گفت: دانشجویان باید گفتمان انقلاب را در دانشگاهها تقویت کنند، جهاد تبیین را جدی بگیرند و دانش را به صنعت پیوند دهند. همچنین لازم است با مطالبهگری هوشمندانه و مسئولیتپذیری، پیام قدرت و پیشرفت ایران را به دشمن مخابره کنند.
وی قدرت تشخیص حق از باطل را از نعمتهای بزرگ الهی برشمرد و خاطرنشان ساخت: در دنیای امروز که دروغ و تحریف فراگیر شده، تشخیص حق از باطل اهمیت بیشتری یافته است. اگر صبر و تقوا داشته باشیم، نقشهها و حیلههای دشمنان بیاثر خواهد بود.
آیت الله ناصری ادامه داد: راهی که مسلمانان و بهویژه شیعیان برگزیدهاند، همان صراط مستقیم است که پیامبران نیز به آن سفارش کردهاند. انسان ذاتاً کمالطلب است و مسیر کمال جز از راه خدا میسّر نمیشود. در مقابل مسیر حق، راههایی نیز وجود دارد که انسان را به سوی طاغوت و شیطان میکشاند.