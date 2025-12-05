به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه شهرستان پلدشت ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفت: مهم‌ترین آسیب‌هایی که در دههٔ گذشته بر پیکرهٔ اقتصاد ایران وارد شد، شرطی‌کردن آن به ارادهٔ بیگانگان بود، برخی مسئولان چشم امید به مذاکره و لبخند طرف‌های غربی دوختند و کشور را در بلاتکلیفی نگه داشتند، این انتظار بی‌حاصل، تولید را فلج کرد و سرمایه‌گذاری را متوقف نمود.

حجت الاسلام جمشیدی تصریح کرد: حل مشکلات اقتصادی با تنبلی، بی‌حالی و مدیریت روزمره ممکن نیست، کار باید مجاهدانه و عالمانه باشد.

امام‌جمعه پلدشت افزود: رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بار‌ها بر ضرورت انضباط بخشی به بازار و جلوگیری از رهاشدگی تأکید کرده‌اند، ملت ایران ملتی صبور، مقاوم و توانمند است.

وی اظهار کرد: آنچه امروز لازم است، مدیران قوی، جهادی، عالم و معتقد به توان داخلی هستند که به‌جای گفتن «نمی‌توانیم» راه ساختن آینده را باز کنند، اقتصاد ایران باتکیه‌بر تولید ملی، قطع وابستگی ذهنی به خارج، مدیریت کارآمد، هماهنگ و ارادهٔ جهادی کاملاً قابل‌ترمیم و شکوفایی است.

جمشیدی گفت: رهبر انقلاب سال‌ها است که این نسخه را تجویز کرده‌اند و بار‌ها فرموده‌اند که همه مشکلات اقتصادی کشور قابل‌حل است و ما در کشور مسئله لاینحل نداریم به‌شرط آنکه مسئولان به‌جای انتظار از بیگانه و تکرار ناتوانی، آستین همت بالا بزنند و باقوت و اراده وارد میدان شوند

وی تصریح کرد: اکنون نوبت مسئولان است که نشان دهند خدمتگزار واقعی این ملت‌اند؛ نه در کلام بلکه در عمل، وقت «می‌توانیم» است.

امام‌جمعه پلدشت با اشاره به جلوگیری از اسراف افزود: رهبر انقلاب اسراف را عاملی برای تضعیف کشور و «کمک ناخواسته به دشمن» دانسته و بار‌ها تأکید کرده‌اند که هدررفت انرژی، نان، کالا‌های اساسی و منابع حیاتی باید به‌سرعت مهار شود، ایشان مصرف بی‌رویه انرژی را تهدیدی علیه امنیت ملی و سفره مردم می‌دانند

وی اظهار کرد: اسراف، برکت زندگی را از بین می‌برد، انسان را به دنیاگرایی تشویق می‌کند و حق دیگران و نسل‌های آینده را تضییع می‌کند، بنابراین مبارزه با اسراف یک وظیفه دینی و اخلاقی است