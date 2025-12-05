به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،به گفته معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ‌وارشاد اسلامی استان همدان شهر همدان میهمان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین فردا، پذیرای گروه‌های نمایشی جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان خواهد بود.

خانم معصومه حدادی افزود در این دوره از جشنواره، همدان میزبان ۴۶ گروه نمایشی است و هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان از استان‌های مختلف کشور شامل تهران، قم، تبریز، اهواز، اصفهان، آستانه اشرفیه، مشهد، دزفول، ملایر، مریوان، یزد، بروجرد و همدان حضور خواهند داشت.

سالن‌های نمایش همدان در زمان برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، میزبان ۱۵۰ اجرا برای گروه‌های سنی خردسالان، کودکان و نوجوانان هستند.

همچنین افزون بر این تعداد نمایش، تماشاخانه‌های سیار و کامیونت‌ها نیز در مناطق مختلف استان همدان برنامه اجرا می‌کنند. /

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ‌وارشاد اسلامی استان همدان تصریح کرد: هنرمندان تئاتر امسال در سالن‌های مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا واقع در بلوار شهید مفتح، مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی واقع در بلوار بعثت، تالار فجر واقع در آرامگاه بوعلی سینا، مجتمع فرهنگی عین القضات واقع در بلوار فلسطین اجرا خواهند داشت. همچنین محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و میدان امام خمینی (ره) میزبان اجرای نمایش خیابانی و مهدکودک‌های همدان نیز میزبان اجرای گروه‌های هنری نمایش خردسال خواهند بود.

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در استان همدان برگزار خواهد شد.