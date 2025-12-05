به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در این کارگاه ۱۸۰ نفر از راویان منتخب گروه‌های ۳۰ گانه روایتگری در مشهد و شهرستان‌ها حضور داشتند.در این برنامه ۷۲ نفر از راویان جوان و پیشکسوت برادر و خواهر به اجرای روایتگری در موضوعات مختلف پرداختند.

همچنین ۱۲ نفر از اساتید راوی، برنامه را داوری و ارزیابی کردند و در پایان گروه‌های برتر قدردانی شدند.

انجمن راویان دارای ۳۰ گروه روایتگری در مشهد و شهرستان‌ها است و بالغ بر ۷۵۰ نفر راوی عضو این انجمن هستند.

در طول سال و مناسبت‌های مذهبی و ملی و راهیان نور بیش از ۵ هزار مورد روایتگری در راستای جهاد تبیین در استان انجام شد.

کارگاه توانمند سازی راویان جوان و پیشکسوت استان ،روز‌های ۱۳ و ۱۴ آذر ماه در مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا علیه السلام واقع در خیابان فدائیان اسلام برگزار شد.